Художникът Велин Динев е носител на наградата „Добри Чинтулов“ за 2025 година

Художникът Велин Динев е тазгодишният носител на награда „Добри Чинтулов“ на Община Сливен. Той бе избран от обществената комисия, която разглежда номинациите. Призът се връчва за постигнати високи художествени резултати в областта на литературата и изкуството, на творци със значителен принос за духовното развитие на Сливен и българската култура. Велин Динев бе предложен от Съюза на българските художници.

Тази година в Община Сливен постъпиха четири номинации за наградата „Добри Чинтулов“. Бяха предложени също Павел Веснаков – филмов режисьор, сценарист и продуцент (от Съюза на независимите български писатели), Панко Анчев – литературен критик и историк, публицист и общественик (от Българската академия на науките) и Татяна Шиварова – оперна певица и преподавател (от Форума „Жени за Сливен“).

Носителят на наградата Велин Динев е роден на 2 декември 1938 г. в гр. Нова Загора. Завършва Художествената академия, специалност „Текстил“, при световноизвестния художник проф. Марин Върбанов. От 1970 г. живее и работи в Сливен. Работил е като уредник в Художествената галерия „Димитър Добрович“ и като преподавател в Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“.

Първата му самостоятелна изложба е реализирана в Сливен, след което следва дълъг творчески път – множество изложби в страната и чужбина – Биенале на приложните изкуства в Ерфурт, Германия, групови изложби в Ерфурт, Берлин, Букурещ, Братислава, Париж, Лондон, Одрин и др.

През 2018 г., когато е неговата 80-а годишнина, Динев става първият носител на възобновената след дълго прекъсване награда „Сирак Скитник“, която е част от Националната изложба за изобразително изкуство, провеждана всяка година в Сливен. Художникът отбелязва годишнината си с две самостоятелни изложби в софийските галерия „Червена точка“ и „България“.

Наградата ще бъде връчена на тържествена церемония на 24 октомври по повод празника на Сливен – 26 октомври, Димитровден.

Снимка: Съюз на българските художници