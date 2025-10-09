Традиционният базар „Българско е!“ пристига в Сливен за Димитровден

09.10.2025 10:34 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен | Сливен

Празникът на Сливен отново ще събере занаятчии и производители от Сливен и цялата страна. Традиционният базар „Българско е!“ се завръща за Димитровден.

От 23 октомври ще започне разполагането на шатрите по Ларгото. В дните до 26 октомври, включително, жителите и гостите на града ще могат да разгледат, да опитат и да си закупят ръчно изработени сувенири, бижута, свещи. Ще има павилиони с билки, мед, месни и млечни продукти. На базара ще бъдат изложени керамични и дървени изделия и много други продукти за малки и големи, за всеки вкус.

Шатрите ще бъдат разположени от по булевард „Цар Освободител“ от Стария бряст до улица „Димитър Добрович“. „Българско е!“ се организира със съдействието на Община Сливен.

Снимка: ИнфоТуризъм Сливен