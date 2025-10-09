Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 09.10.2025 г.

09.10.2025 11:08 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 08.10.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 09.10.2025 Г.

Сливен: Полицейски служител от участък „Запад“ при РУ-Сливен е задържал извършител на кражба, непосредствено след извършване на престъплението. На 8 октомври, около 08,00 часа, в центъра на град Сливен служителят на реда е спрял за проверка криминално проявен мъж на 49 години. В него са намерени и иззети вещи, обект на кражба от частен имот в град Сливен. Мъжът е задържан за 24 часа. Установен е собственикът на вещите. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 3 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Оказана е техническа помощ при 2 от сигналите.

На 08.10.2025 г., 23,11 часа, в РСПБЗН – Сливен, е получен сигнал за пожар в складово помещение към заведение в град Сливен. Произшествието е ликвидирано от 2 екипа на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са 80 кв. м. покривна конструкция, изолация, мебели, тръби и други. Спасена е сградата. Най-вероятната причина за пожара е късо съединение.