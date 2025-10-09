09.10.2025 11:29 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен

Сливен се готви да посрещне едно от най-мащабните събития в животновъдния и аграрния календар за годината – „Ден на българския производител 2025“, който ще се проведе на 17 и 18 октомври 2025 г. в изложбения център на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) в гр. Сливен, до разклона за село Мечкарево.

Събитието ще представи разнообразие от класни български животни: говеда от млечни, месодайни и автохтонни породи, биволи, престижни селекции в коневъдството и породисти кучета. Селекционери, фермери, производители и преработватели от цялата страна ще покажат най-доброто от родното производство, иновации, генетика и традиции в сектора.

За поредна година изложението ще отвори вратите си за всички продукти за трапезата, произведени от чисти, натурални суровини по традиционни рецепти. Малки и големи, професионалисти и любители, ще могат да дегустират храни и деликатеси родно производство, да се насладят на истинския вкус и качество на продукти от мляко, месо, хрупкав хляб, ароматни зеленчуци и билки, и да посетят специално обособен Фермерски базар.

„Денят на българския производител е важен форум за България и за всички фермери и производители, които поддържат и развиват традициите в отглеждането на разнообразни и класни породи животни и налагат страната ни като бранд за висококачествени и вкусни храни. Нашата цел е да създадем платформа, където животновъди, производители, експерти и потребители да се срещнат, обменят опит и идеи, и да отпразнуваме заедно плодовете на техния труд и качество“, каза изпълнителният директор на ИАСРЖ д-р Георги Йорданов.

Акценти от програмата:

Настаняването на животни, производители и преработватели ще започне от 17 октомври, а на 18 октомври (събота) очакваме професионалисти и почитатели с фолклорна програма, конно шоу с награждаване и демонстрации по прескачане на препятствия с коне, специализирана клубна изложба на българско овчарско куче с призьори от международни състезания, фермерски базар и срещи с производители.

Защо да посетите изложението?

● Професионална сцена: Представяне на водещи български ферми и селекционни програми.

● Международен мащаб: Участие на призьори от световни купи и експерти от Европа.

● Фермерски дух: Възможност за директен контакт с производители, дегустации и обмяна на опит.

● Живо преживяване: Демонстрации с животни, конни шоу програми и богата културна сцена.

Събитието се организира от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, със съдействието на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд “Земеделие”. Входът е свободен за посетители.

Място: Изложбен център на ИАСРЖ в гр. Сливен, на изложбените площи до разклона за с. Мечкарево.

Дата: 17–18 октомври 2025 г.

Повече за изложението: www.iasrj.eu.