Сливен, кратки вечерни новини, 09.10.2025 г., четвъртък

09.10.2025 16:00 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 19 минути | 0

За Димитровден 2025 г. Сливен отново ще бъде домакин на традиционния базар „Българско е!“, който събира занаятчии и производители от града и страната.

На 17 и 18 октомври 2025 г. в Сливен, до разклона за с. Мечкарево, ще се проведе едно от най-значимите събития в аграрния и животновъдния сектор – „Ден на българския производител 2025“.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 3 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

Художникът Велин Динев спечели тазгодишната награда „Добри Чинтулов“ на Община Сливен.

На 9 октомври в зала „Сливен“ ще се проведе конкурсът „Мис Сливен 2025“, който обещава вечер, изпълнена с блясък, елегантност и талант.

Община Сливен участва в 20-ото юбилейно издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново – най-престижният форум за представяне на културни дестинации в България и по света.

В навечерието на Димитровден жителите и гостите на Сливен ще могат да се насладят на концерт с участието на популярния Боро Първи.