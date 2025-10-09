Започва Общинският кръг на Ученически игри 2025-2026 година в Сливен

09.10.2025 15:57 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

От 10 октомври започва Общинският кръг на Ученически игри 2025-2026 г. по футбол.

Основен организатор на игрите е ЦПЛР-ДК-Сливен. Те се провеждат под патронажа на кмета на община Сливен - Стефан Радев.

Достъпът за граждани е безплатен, а срещите ще се проведат съгласно утвърдения график.

Мястото на срещите ще бъде на изкуственото игрище на стадион „Хаджи Димитър“.

Съорганизатор на събитието е Областният съвет на Българския футболен съюз в Сливен, от където ще осигурят съдийския екип.

Състав на отборите – до 12 състезатели, като за възрастова група V-VІІ клас, отборите може да са смесени. В игра влизат 7 играчи - 6 полеви и вратар.

Правилник: Размерът на терена за футбол 7 е с дължина 50-60 м, ширина 30-40 м, врати 5х2 м. Играят се 3 части по 15 минути с 3 минути почивка между тях с неограничен брой смени. При извършване на смяна, не се налага спиране на играта. Задължително е първо смененият играч да напусне терена и едва след това сменящият го състезател може да започне да играе.

Страничното хвърляне /тъч/ се изпълнява с ръце. Състезател, получил червен картон, напуска терена и няма право да влиза в игра до края на срещата. Неговият отбор играе с числено намален състав в оставащото време. Вратарят няма право да лови с ръце топка, върната с крак към него от съотборник. Стената при изпълнение на наказателен удар е на отстояние 5 м от топката. Точката за изпълнение на наказателния удар е на 9 м. Всички състезатели играят с футболни обувки „стоножки“. Не се допускат футболни бутонки от всякакъв вид.