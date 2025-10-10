Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В гр. СЛИВЕН 10.10.2025 г.

10.10.2025 08:48 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 38 минути | 48