Полковник д-р Илиян Комитов е тазгодишният носител на наградата „Милосърдие“ на Община Сливен. Той бе избран на заседание Комисията за избор на носител на наградата.

Предложението за удостояването му с приза бе внесено от група общински съветници.

Полковник д-р Илиян Комитов е лекар-специалист по инфекциозни болести. Работи в системата на Военномедицинска академия. В периода 2013 – 2025 г. е началник на МБАЛ – Сливен към ВМА – София.

Има опит във военни формирования – служил е в 50-и зенитен полк, 5-а бригада и др. Участвал е в три мисии в Афганистан.

Той е пример за висок професионализъм, морална отговорност и отдаденост на призванието да служи на живота и здравето на пациентите. През годините на своята дейност работи всеотдайно за развитието на военната и гражданската медицина в Сливен и региона, проявява безкористност и състрадание към болните, независимо от тяхното социално положение, участва активно в подготовката на млади медици и предава опита си с грижа и внимание, допринася за укрепването на авторитета на сливенската медицинска общност на национално ниво.

Наградата ще му бъде връчена на тържествен концерт на 24 октомври в зала „Сливен“ по повод празника на града - Димитровден.