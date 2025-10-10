Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 10.10.2025 г.

10.10.2025 10:04 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 09.10.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 10.10.2025 Г.

Сливен: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от сектор „Криминална полиция“ към РУ-Сливен при ежедневния контрол и наблюдение на лица склонни, към извършване на противоправни деяния. На 9 октомври в сливенския квартал „Клуцохор“ е извършена проверка на 34-годишен мъж. В него са намерени и иззети опаковки, съдържащи вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Криминалисти са задържали трима мъже във връзка със сигнал за запален лек автомобил „Фиат Дукато“. Автомобилът се е намирал на обособен паркинг във вилната зона на град Сливен. Произшествието е станало на 8 октомври около 19,00 часа. Пожарът е загасен от собственика. След получаване на сигнала са проведени процесуални и издирвателни действия, при които са задържани трима криминално проявени мъже от град Сливен. Образувано е досъдебно производство. По случая работят служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“-ОДМВР-Сливен и сектор „Криминална полиция“ към РУ-Сливен.