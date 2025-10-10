10.10.2025 10:40 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

В ежемесечния приемен ден на кмета Стефан Радев жители на община Сливен поставяха различни по характер казуси. С благодарност към Радев се обърнаха председателят, селекционерът и играчи на футболен клуб „Спартак“ – Бяла. С подкрепата на Общината бяха подобрени условията на стадиона в селото, а теренът бе освежен. От клуба споделиха, че се радват на добро представяне на срещите в областната футболна група. За оказано съдействие и решаване на друг проблем отново, граждани изразиха благодарност към кмета и общинската администрация.

Градоначалникът пое ангажимент по няколко въпроса от социалната сфера. Той предложи да се търси и алтернативно решение. По друг случай, Радев увери, че ще бъде извършена проверка. Той даде разяснения по въпроси за общинската собственост и благоустройството.

Кметът и неговият екип провеждат ежемесечни приемни с граждани. Те протичат през първия четвъртък на всеки месец през годината. Записването се извършва три дни преди това – в понеделник, от 8.30 до 12 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите – източен вход на Общината. Жалби и сигнали се приемат и по електронна поща, както и на място в деловодството на Общината.