РИМ - Сливен допринесе за издание посветено на българските оръжейни традиции

На 9 октомври 2025 г. в Сливен бе представена книгата "Българските кремъчни пушки в Османската империя, XVII–XIX век. Произход и производство, видове, производствени центрове – Сливен и Габрово". Нейни автори са Огнян Добриков и Виолин Калчев, които са изследвали експозициите и фондовете на над 40 български музея, включително и на Регионален исторически музей - Сливен.

Акцент в проведеното мащабно проучване върху историята на българските оръжейни традиции в рамките на Османската империя са Сливен и Габрово - водещи тюфекчийски центрове, свързани с производството на уникалната сливенска бойлия, сливенските и габровските дълги и къси шишанета, дългите кремъчни нарезни цеви и пушките шишанета за цариградския арсенал.