Сливен, кратки вечерни новини, 10.10.2025 г., петък

10.10.2025 15:50 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Съдия Христина Марева официално встъпи в длъжност като административен ръководител – председател на Окръжен съд – Сливен.

На 9 октомври 2025 г. в Сливен беше представена книгата „Българските кремъчни пушки в Османската империя, XVII–XIX век.

РИМ – Сливен участва в издаването на книгата за българските оръжейни традиции.

По време на редовния приемен ден на кмета на Сливен Стефан Радев жители на общината поставиха различни въпроси и сигнали, свързани с обществения и социалния живот.

Полковник д-р Илиян Комитов получава тазгодишната награда „Милосърдие“ на Община Сливен, реши комисията по избора след предложение от група общински съветници.

Психологическо студио „KatrInside“ празнува своя първи рожден ден с отворени врати и специални събития.

От вчера започна приемът на заявки за участие в следващото издание на фермерския пазар в Сливен, който ще се проведе на 18 октомври (събота).