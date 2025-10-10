Сливен, кратки вечерни новини, 10.10.2025 г., петък

Съдия Христина Марева официално встъпи в длъжност като административен ръководител – председател на Окръжен съд – Сливен.
На 9 октомври 2025 г. в Сливен беше представена книгата „Българските кремъчни пушки в Османската империя, XVII–XIX век.
РИМ – Сливен участва в издаването на книгата за българските оръжейни традиции.
По време на редовния приемен ден на кмета на Сливен Стефан Радев жители на общината поставиха различни въпроси и сигнали, свързани с обществения и социалния живот.
Полковник д-р Илиян Комитов получава тазгодишната награда „Милосърдие“ на Община Сливен, реши комисията по избора след предложение от група общински съветници.
Психологическо студио „KatrInside“ празнува своя първи рожден ден с отворени врати и специални събития.
От вчера започна приемът на заявки за участие в следващото издание на фермерския пазар в Сливен, който ще се проведе на 18 октомври (събота).