10.10.2025, Община Сливен

Сливен

Община Сливен ще се включи в отбелязването на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи на 11 октомври, събота. Същия ден, от 19.15 до 19.45 ч., колоните на сградата на Община Сливен ще бъдат осветени в зелена светлина като почит към донорите на органи и техните семейства. Инициативата е и израз на благодарност към медицинските специалисти, ангажирани в процеса на донорство и трансплантация. Тя има за цел още да се повиши обществената осведоменост за смисъла и значението на донорството и трансплантацията на органи.

Снимка: Изпълнителна агенция „Медицински надзор“