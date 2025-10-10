В Сливен се провежда Международен турнир по акробатика „Стефка Спасова“

10.10.2025 13:47 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Сливен посрещна състезатели от страната и чужбина за Международния турнир по акробатика „Стефка Спасова“. Настоящото издание е трето и традиционно се провежда в памет на родената в Сливен първа световна шампионка по акробатика в женските двойки. През 1974 г. в Москва Спасова завоюва световната титла заедно с Калинка Лечева, която бе специален гост на днешното официално откриване на турнира. Събитието в препълнената зала „Васил Левски“ събра спортни величия от миналото, настоящи състезатели, треньори, родители и приятели на акробатиката. Сред присъстващите бе общинският експерт по спортните дейности Силвия Никова, която връчи на организаторите поздравителен адрес от името на кмета Стефан Радев. В него той подчертава огромното влияние и добрия пример в спорта, които се дължат на личности като Стефка Спасова.

„Нашият град се гордее с хора като нея, които очертаха още преди години традициите ни в този вид спорт. Днес вие показвате не само уважение към труда на хората, поставили основите на акробатиката в Сливен, но и надграждате постигнатото, давайки ни още поводи за гордост!“, пише още в поздравлението от Радев. На всички участници той пожелава през дните на надпреварата да покажат своите възможности, издръжливост и да дадат най-доброто от себе си.

Официалното начало на турнира даде председателят на Българската федерация по спортна акробатика Драгомир Драганов. Той пожела успех на всички спортни клубове. Драганов благодари на Община Сливен и на всички спонсори, които подкрепят организацията и провеждането на състезанието. Тази година в него участват около 370 състезатели от спортни клубове от Молдова, Гърция, Турция и от цялата страна.

Сред официалните лица бе още председателят на постоянната комисия по спорта към Общинския съвет Пламен Крумов.

Турнирът продължава до 12 октомври, неделя. Тогава ще се състои отборното и индивидуално награждаване на участниците.