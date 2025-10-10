В Сливен започна санирането на блокове, финансиранo по ПВУ

10.10.2025 14:35 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 57

В Сливен започна санирането на блокове, финансиранo по Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/. На церемония днес беше дадено начало на строителството по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 2 на булевард „Братя Миладинови“. Кметът Стефан Радев пожела на строителите безаварийна работа, а на жителите на блока търпение. Той отново подчерта, че този етап на санирането не е толкова добър, колкото предходния с Националната програма и крие рискове.

„Защо е по-лош? Защото тук се конкурираха общините една с друга. Много време се изгуби в оценка на тези проекти и остана много малко време за строителство. Това не беше така в първата фаза. Но добрата новина за нас е, че Община Сливен подаде 81 проекта, които без един, всички преминаха административно съответствие. И Общината е четвърта след София, Варна и Бургас по брой успешно подадени проекти. Финансиране получиха 16 по първия етап. Имаме пет по втория етап – етапът, при който има 20% съфинансиране от собствениците. Има и 4 блока от програмата за справедлив преход. Години наред изгубихме в оценка и подреждане на тези проекти – коя община да получи, коя не. Затова времето е много кратко за изпълнение“, обясни кметът.

Той добави, че положителното в този етап е, че етажните собствености много активно са участвали в процеса. „Те направиха енергийното обследване, те казаха какво да се направи на техните сгради. Умишлено не сме се месили в този процес, за да няма съмнение, че Общината има някакви интереси, различни от тези на собствениците“.

По време на дейностите на блок 2, който е с 13 жилищни етажа с един вход, ще бъде отстранена съществуващата топлоизолация и ще се постави нова с минерална вата с дебелина 12 см. Ще бъде подменена дограмата с нова, ПВЦ, с двоен стъклопакет. Ще бъде положена минерална вата по пода на междинното въздушно подпокривно пространство, както и хидро и пароизолационни мембрани. Ще бъде премахната съществуващата хидроизолация на последната покривна плоча, като на нейно място ще бъде положен грунд и два пласта нова хидроизолация. Вторият ще бъде с посипка за защита. Ще бъде положена минерална вата от 5 см по тавана на сутерена и от 12 см по пода, граничещ с външен въздух и пода на усвоените тераси, намиращи се над неусвоени такива. Осветителните тела в общите части също ще бъдат подменени.

До месец се очаква поетапно да започне санирането и на останалите 15 блока от етап 1 на ПВУ. По този етап в края на 2024 г. и през първите дни на 2025 г., Община Сливен сключи 16 договора за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Одобрените жилищни блокове са:

84 в кв. „Стоян Заимов“;

29 на бул. „Цар Симеон“;

1 на ул. „Бъкстон“;

16 в кв. „Клуцохор“;

26 в кв. „Дружба“;

7 - вх. А и Б в кв. „Сини камъни“, както и входовете В, Г, Д, Е, също на бл. 7 в кв. „Сини камъни“, които са кандидатствали отделно;

2 на бул. „Цар Освободител“;

29 в кв. „Българка“;

2 на бул. „Братя Миладинови“;

12 в кв. „Българка“;

3 на ул. „Владислав Очков“;

11 на бул. „Цар Симеон“;

2 и 9 в кв. „Младост“;

21 в кв. „Дружба“.

Изпълнители на блок 2 на булевард „Братя Миладинови“ са ДЗЗД „Авена“, гр. София , включващо в себе си фирмите „Авена трейд“ ЕООД и „ИВТ Дивелъпмънт“ ЕООД. Срокът за изпълнение е 15 май 2026 година.

Община Сливен подаде документите на 81 блока за саниране по Етап 1 на ПВУ. Оценката и класирането на предложенията по процедурата бяха извършени от МРРБ. 64 от блоковете са включени в резервен списък, а един беше отхвърлен - бл. 39 в кв. „Република“.

По втория етап на ПВУ одобрените блокове са 5. Подготвена е процедура за възлагане на инженеринг и на още 4 блока, одобрени за саниране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, средства от фонда за Справедлив преход.