Международният детски турнир по шахмат „Димитър Карапчански“ се провежда в Сливен за трети път

Третото издание на Международния детски турнир по шахмат ''Димитър Карапчански'' се провежда от днес до 12 октомври в Сливен.

Около 50 състезатели, на възраст от 7 до 12 години от цяла България, се включиха в надпреварата. Има и международно участие. На официалното откриване присъства заместник-кметът Камен Костов, който приветства участниците в турнира от името на кмета Стефан Радев и от свое име.

„Радвам се, че в Сливен пристигнаха много деца от цяла България, които ще премерят сили и умения в този интелигентен спорт. Благодаря на клуба по шахмат „Сините камъни“ за организацията на турнира и усилията, които полага през последните години за развитие на шахмата сред подрастващите в нашия град“, заяви Камен Костов. Той даде старт на турнира, като направи първия ход в състезанието.

Радослав Очков - председател на клуб „Сините камъни“, поздрави участниците. Той изрази задоволство, че Сливен е арена на шахмата днес и си заслужават всички усилия, които клубът полага.

„Превръщаме това събитие в празник за нашите деца, за да имат възможност да покажат талантите си. Благодаря на Община Сливен за подкрепата и на всички вас, че сте тук“, заяви Очков. Той информира, че тази година сливенският клуб по шахмат „Сините камъни“ е на първо място в страната по спечелени медали и държавни титли. В него се обучават деца от детските градини и училищата в града.