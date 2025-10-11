Кметът Стефан Радев ще участва в Годишната среща на местните власти

11.10.2025 12:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 51

Кметът на Сливен Стефан Радев ще участва в Годишната среща на местните власти, която се организира от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Форумът ще се проведе в Албена от 12 до 14 октомври.

Събитието ще събере близо 700 представители на местните власти, централната власт, бизнеса, академичната общност и чуждестранни гости, които имат ключова роля в по-доброто управление, трансформация и развитие на общините. Тази година форумът е под надслов „Безкрайни възможности в несигурен свят“.

По време на тридневната среща ще бъдат представени целите и приоритетите на Европейската градска инициатива. Ще бъде поставен акцент и на ролята на технологичното и природо-математическо образование. Ще бъде обсъдена и предстоящата нова методика за определяне на такса смет. Форумът ще постави въпроси, свързани с належащите реформи в областта на социалните и здравните политики. Ще се дискутират също детското и училищното здравеопазване, климатичните промени и справянето на проблема с безводието, както и много други.

По време на срещата, на официална церемония, ще бъде отбелязан Денят на българската община и местното самоуправление. Ще бъдат връчени и годишните награди на НСОРБ за принос в развитието на местното самоуправление на общини, личности, инвеститори и партньори. Ще се състои и награждаването на участниците от Националния младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“.