КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПОЖАРОГАСИТЕЛИТЕ?

На 10 октомври, в самия край на учебните часове, учениците и учителите от Хуманитарната гимназия проведоха учебна тревога – евакуация от класните стаи в случай на пожар. Благодарим за съдействието на РСПБЗН, които се отзоваха на поканата ни и направиха планираното занятие интересно и полезно за всички. Огнеборците направиха кратко представяне на видовете пожарогасители, които се ползват в обществените сгради, и обясниха как и кога трябва да бъдат използвани. Демонстрацията с гасене на пламък с помощта на различни видове пожарогасители се оказа изключително интересна и за учениците, и за служителите на гимназията.