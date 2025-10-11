11.10.2025 13:08 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 61

На 9 и 10 октомври учениците от IV клас от ОУ "Елисавета Багряна" взеха участие в двудневно образователно пътуване, организирано по Националната програма „Образователни маршрути“. Маршрутът бе изпълнен с интересни открития, красиви природни гледки и ценни знания, свързани с учебните предмети „Човекът и обществото“ и „Човекът и природата“.

Първият ден включваше посещение на Къкринското ханче – място, свързано с делото на Васил Левски, което предизвика вълнение и гордост у децата. Последва разходка по Покрития мост в Ловеч, символ на града и уникално архитектурно постижение. Денят завърши сред красотата на природата – учениците разгледаха внушителната Деветашка пещера и се насладиха на живописните Крушунски водопади. Нощувката беше в град Троян.

На следващия ден пътуването продължи към друга природна забележителност – пещерата Проходна, известна с природния феномен "Очите на Бога". Последната спирка бяха Каменните къщи край Луковит, където децата се запознаха с характерната архитектура на региона.

Образователният маршрут се превърна в незабравимо преживяване за всички. Учениците не само разшириха знанията си, но и създадоха много приятни спомени с класа и учителите си.

Благодарим на организаторите и ръководителите за това вдъхновяващо пътуване!