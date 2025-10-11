Сливен, кратки вечерни новини, 11.10.2025 г., събота

11.10.2025 15:49 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 46 минути | 100

Кметът на Сливен Стефан Радев ще участва в Годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ), която ще се проведе в Албена от 12 до 14 октомври.

Ученици от ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен участваха в двудневно образователно пътешествие, организирано по Националната програма „Образователни маршрути“.

"Топлофикация Сливен" стартира отоплителния сезон от 13 октомври във връзка с понижение на температурите и постъпили в дружеството заявления за включване на отоплението.

В Сливен стартира санирането на жилищни блокове по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Школата по народно пеене „Славейче“ при НЧ „Христо Ботев – 1897“ в Сливен отпразнува своя 20-годишен юбилей с концерт снощи в зала “Сливен.

Сливен се провежда третото издание на Международния детски турнир по шахмат „Димитър Карапчански“, което ще продължи до 12 октомври.

В Сливен се провежда третото издание на Международния турнир по акробатика „Стефка Спасова“, организиран в памет на първата световна шампионка по акробатика в женските двойки, родена в града.