СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В гр. СЛИВЕН 13.10.2025 г.

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 час | 40

15.7.2025 г. 15.10.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

15.7.2025 г. 15.10.2025 г. 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно

16.7.2025 г. 16.10.2025 г. 2 МОНТАЖНИК КЛИМАТИЦИ СЛИВЕН средно

01.8.2025 г. 30.10.2025 г. 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН основно/средно

01.8.2025 г. 30.10.2025 г. 1 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно

01.8.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН основно/средно

14.8.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ЗАВАРЧИК КРУШАРЕ/ЧОКОБА средно

18.8.2025 г. 30.10.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

22.08.2025г 30.10.2025 г. 2 ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ СЛИВЕН средно

22.08.2025г 30.10.2025 г. 2 ОПАКОВАЧ СЛИВЕН средно

22.08.2025г 30.10.2025 г. 2 ТАПИЦЕР СЛИВЕН средно

26.8.2025 г. 30.10.2025 г. 2 ШОФЬОР, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно

01.9.2025 г. 30.10.2025 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

01.9.2025 г. 30.10.2025 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

01.9.2025 г. 30.10.2025 г. 2 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно/основно

01.9.2025 г. 30.10.2025 г. 2 БЕТОНДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно

02.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ЕЛПЕЩАР СЛИВЕН средно

02.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно

03.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ШЛОСЕРО-ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

03.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ФАДРОМИСТ СЛИВЕН средно

04.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

15.9.2025 г. 31.10.2025 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

12.9.2025 г. 31.10.2025 г. 1 ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЯ СЛИВЕН начално/основно

15.9.2025 г. 31.10.2025 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно

16.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

17.9.2025 г. 30.10.2025 г. 3 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

19.9.2025 г. 17.10.2025 г. 1 ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА СЛИВЕН средно/основно

23.10.2025 г. 15.10.2025 г. 1 ПЕДАГОГ СЛИВЕН висше

01.10.2025 г. 03.11.2025 г. 1 ФРИЗЬОР СЛИВЕН средно

01.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ СЛИВЕН висше

01.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше

01.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 АКУШЕРКА СЛИВЕН висше

01.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ СЛИВЕН висше

02.10.2025 г. 31.10.2025 г. 1 СКЛАДАДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно

02.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно

02.10.2025 г. 31.10.2025 г. 1 АСИСТЕНТ, ОФИС СЛИВЕН средно

03.10.2025 г. 01.11.2025 г. 1 МОНТАЖНИК, СТЪКЛА В СГРАДИ СЛИВЕН средно

20.10.2025 г. 13.10.2025 г. 1 ЗАВЕЖДАЩ АРХИВОХРАНИЛИЩЕ СЛИВЕН висше

15.10.2025 г. 07.11.2025 г. 1 ДЪРВОДЕЛЕЦ СЛИВЕН средно

15.10.2025 г. 10.11.2025 г. 1 ПЛЕТАЧ СЛИВЕН средно

15.10.2025 г. 14.10.2025 г. 1 ЗАС СЛИВЕН висше

