Започва 93-тият сезон на Симфоничен оркестър Сливен

Симфоничен оркестър Сливен кани своята публика на откриването на 93-тия творчески сезон 2025/2026. Събитието ще се състои в сряда, 15 октомври, от 18.30 часа в зала „Сливен“.

В празничната програма, под палката на сливенския диригент Симон Павлов, ще прозвучат монументалния „Императорски“ концерт №5 от Лудвиг ван Бетовен, в изпълнение на пианистката Маргарита Илиева и Симфония № 103 „С тремоло на тимпан“ от Йозеф Хайдн.

Билети за концерта могат да бъдат закупени от касата на зала „Сливен“ всеки делничен ден от 10 до 13 и от 15 до 17 часа, онлайн на epaygo.bg и от всички каси на Easypay.