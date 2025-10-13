Дара Екимова подари незабравима вечер на твърдичани

13.10.2025 10:16 , Людмила Калъпчиева

Туида Нюз | Сливен

С много усмивки, енергия и истински заряд от емоции премина концертът на чаровната Дара Екимова в Твърдица. Публиката я посрещна с бурни аплодисменти, а вечерта се превърна в празник на музиката, младостта и доброто настроение.

След концерта кметът на Община Твърдица Мария Гвоздейкова-Златева изрази своята благодарност към изпълнителката с топли думи:

„Благодаря ти за невероятния концерт! Беше истинска емоция – пълна с енергия, чар и настроение! Ти си толкова талантлива, красива и непринудена – остави светлина и усмивки в Твърдица. Благодарим ти, че направи вечерта ни специална! Винаги си добре дошла при нас!“