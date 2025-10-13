Твърдица празнува Петковден с концерт на Деси Слава и Братя Аргирови

13.10.2025 10:25 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 29 минути | 36

На 14 октомври 2025 г., по случай Петковден – празника на град Твърдица, жителите и гостите на града ще се насладят на празничен концерт с участието на обичаните изпълнители Деси Слава и Братя Аргирови.

Събитието ще се проведе от 18:00 ч. в салона на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1914“, и обещава вечер, изпълнена с музика, емоции и добро настроение.

Организаторите канят всички твърдичани да отпразнуват заедно своя празник – с гордост, усмивки и обич към българската музика.

Нека Петковден събере всички нас в едно – за радост, единство и празничен дух!