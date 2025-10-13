13.10.2025 10:38 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Заповед № РД-11-12-018/10.10.2025 г. на Областен управител за прекратяване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в землището на с. Злати войвода, СО „Сливенски минерални бани“.