Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 13.10.2025 г.

13.10.2025 11:01 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 10.10.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 13.10.2025 Г.

Нова Загора: Полицейски служители на РУ-Нова Загора са установили управление на МПС с фалшива шофьорска книжка. Проверката е извършена на 10 октомври, около 20,37 часа, на ул. „П. Енев“ в град Нова Загора. 19-годишен водач на лек автомобил „Фолксваген Шаран“ е представил неистински документ – свидетелство за управление на МПС френски образец. По случая е образувано бързо производство.

Полицейски служители от РУ-Нова Загора са установили управление на МПС след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена на 12 октомври, около 20,20 часа, на ул. „Училищна“ в град Нова Загора. Спрян е за проверка лек автомобил „Фолксваген Туран“, управляван от мъж на 38 години от същото населено място. Пробата за употреба на наркотици, извършена на място с техническо средство, е отчела положителен резултат. По случая е образувано бързо производство.

Криминалисти от РУ-Нова Загора работят по сигнал за кражба на 160 метра кабел от подземна шахта, находяща се в близост до ЖП гара - Нова Загора. Сигналът е подаден на 11 октомври. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Сливен: Полицейски служители от група „Патрулно-постова дейност“ към РУ-Сливен са установили притежание на наркотични вещества. Днес, в сливенския квартал „Даме Груев“ е извършена проверка на 29-годишен мъж. В него е намерена и иззета опаковка, съдържаща вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Мъжът е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Притежание на наркотици е установено от нощния екип на група „Патрулно-постова дейност“ към РУ-Сливен. На 10 октомври, около 21,30 часа, полицейските служители са извършили проверка на 18-годишен младеж, който е пресякъл на черен светофар. В хода на проверката той е предал доброволно две пакетчета, съдържащи вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. По случая е образувано досъдебно производство.

31-годишен водач на лек автомобил „Мерцедес“ е хванат да управлява след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена на 12 октомври на ул. „Оборище“ в град Сливен. Пробата за употреба на наркотици, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. По случая е образувано досъдебно производство.

На 11 октомври, в 14,15 часа, в дежурната част на РУ-Сливен е получен сигнал за пътно произшествие. Инцидентът е станал на път ІІ-53, км. 107, между лек автомобил „Сеат Ибиза“, управляван от мъж на 76 години от село Бяла, и товарен автомобил „Сузуки Витара“, управляван от водач на 64 години от град Сливен. При произшествието е пострадала жена на 74 години, пътник в лекия автомобил. Тя е настанена за лечение в болнично заведение в град Сливен без опасност за живота. Причините за произшествието са в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

В дните от 10 до 13 октомври на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия, причинили преки материални щети.