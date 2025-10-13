Ретро парад „Класика на колела“ върна духа на миналото в Нова Загора

13.10.2025 11:09 , Людмила Калъпчиева

На 12 октомври, в слънчевата неделна сутрин, площад „Свобода“ в Нова Загора се превърна в сцена на истинско пътешествие във времето. Под надслов „Класика на колела“ се проведе впечатляващ ретро парад, който събра над 70 автомобила, произведени преди повече от три десетилетия – коли с история, дух и носталгия към отминали времена.

Събитието, част от празничната програма по повод Петковден, бе организирано от Община Нова Загора и Автомобилен клуб „Ретро“ – Стара Загора.

Кметът на общината г-жа Галя Захариева приветства участниците и гостите с думите:

„Благодаря на Старозагорския автомобилен клуб „Ретро“, че ни даде възможност да покажем на Нова Загора и гостите на града толкова интересни автомобили. Благодаря на всички участници, които споделят своята енергия и любов към класиката. Надявам се всеки да открие своя позитив в днешния ден.“

Председателят на клуба, г-н Гено Иванов, сподели:

„Автомобилът е капсула на времето – има своя душа, мирис и звук. Ретро колите носят спомени, които трябва да пазим и предаваме на младите.“

Всички участници получиха сертификати, купи и сувенири, а празничната атмосфера бе допълнена от музикално-артистична програма с участието на Мажоретния състав при Община Нова Загора, Ралица Коларова, Гинчо Ганчев, дует „Орисия“ и ФФ „Аглея“ при ОШИ „Илия Аврамов“.

Особен акцент бе благотворителната инициатива в подкрепа на малкия Васко от с. Прохорово, който води тежка битка за здравето си. Благодарение на щедростта на новозагорци и гости бяха събрани 1136,90 лв., които ще бъдат предадени на семейството на детето.

Денят завърши с усмивки, музика и вълнение – доказателство, че любовта към класиката и доброто сърце могат да вървят ръка за ръка, превръщайки Нова Загора в град на духа, традицията и човечността.