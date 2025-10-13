13.10.2025 11:21 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 93

Красивата сливналийка плени журито не само с визия, но и с мечтата си да възпитава следващото поколение

Зала „Сливен“ едва побра всички, дошли да станат част от бляскавото издание на конкурса „Мис Сливен 2025“, част от националната верига „Мис България“. Събитието, организирано с официалното партньорство на Община Сливен, събра единадесет очарователни участнички, които дефилираха в изискани тоалети на модна къща „DiKa“ и дизайнера Стоян Радичев.

Сред аплодисменти и светлини короната на „Мис Сливен 2025“ бе връчена на 18-годишната Станиела Димитрова – висока 177 см, с нежно излъчване и големи мечти. Тя учи „Кетъринг“ и споделя, че мечтата ѝ е да стане учителка и да работи с деца – защото вярва, че именно добротата и примерът градят бъдещето. Лентата ѝ бе връчена лично от заместник-кмета на град Сливен г-жа Пепа Чиликова.

На второ място отличието връчи г-жа Ирина Папазова на Даниела Янакиева – 21-годишна представителка на зодия Лъв, която съчетава работата си като крупие с обучението по икономика и хореография. Нейната цел е един ден да отвори собствена зала за танци – място, където страстта към движението и изкуството се срещат.

Третото място завоюва Тея Георгиева, едва на 16 години, но вече с впечатляващ опит в акробатиката и театралното изкуство. Ученичка в Езикова гимназия с профил английски и руски език, тя мечтае да се реализира като клиничен психолог, вярвайки, че една добра дума може да промени нечий ден – а понякога и цял живот.

Публиката също имаше своя фаворит – Ванеса Солдатева, която с харизма и чар спечели титлата „Лице на публиката“.

За перфектната визия на участничките се погрижиха екипа на Сиси Димова от “House of Beauty”.

Кандидатките за короната си тръгнаха с много подаръци осигурени от “Christian of Roma”, “G Derma”, “KALIANTO”, “MOKOSH” и др.

Програмата на вечерта бе истински празник за сетивата – гостите се насладиха на впечатляващите изпълнения на вицешампионите по спортни танци Явор Младенов и Милослава Стоянова, както и на музикалните изяви на Нелита и Веселина Тодорова – Воа, а водеща бе любимата на сливналии Мис България 2018 - Теодора Мудева.

Конкурсът „Мис Сливен 2025“ отново доказа, че красотата има много лица – талант, интелект, доброта и мечти. Победителката Станиела Димитрова ще има честта да представи родния си град на предстоящия национален конкурс „Мис България“ през ноември.

Фотограф: Петя Паркова студио "ПАРКОВ"