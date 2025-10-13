13.10.2025 11:27 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 71

Концерт-спектакълът “Слънчеви песнички" на Петя Буюклиева ще бъде представен в зала „Сливен“ на 22 октомври от 10,30 часа. На сцената, заедно с популярната изпълнителка, ще участват актьорът Боян Стоянов и специалните гости от балет Барби“ към военния клуб. Зрители ще бъдат малчуганите от детските градини в Сливен.

„Слънчеви песнички“ е музикален проект, който Петя Буюклиева и екипът ѝ са подготвили специално за детска аудитория. Той е създаден по музика на обичания детски композитор, автор на популярните песни „Ало, ало, Слънчице", „Роклята на мама" и др. - Доно Цветков, по стихове на детската писателка Райна Пенева.

Петя Буюклиева влиза в ролята на Феята на слънчевите песнички.

Аранжиментите на песните са съвременни и звучат актуално, поставени сценично със съответна хореография. За спектакъла са подготвени специален сценарий и драматургия. Сценографията, звукът и ефектното осветление допринасят за високото ниво на концерт-спектакъла. Целта е творческият продукт да има възпитателен ефект върху младата аудитория с примера на високия професионализъм и музикална естетика.

Концерт-спектакълът „Слънчеви песнички е част от програмата на Община Сливен за празника на града – Димитровден.