Сливен, кратки вечерни новини, 13.10.2025 г., понеделник

13.10.2025 16:12 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

На 22 октомври в зала „Сливен“ от 10:30 часа малчуганите от детските градини в града ще могат да се насладят на концерт-спектакъла „Слънчеви песнички“ на Петя Буюклиева.

В дните от 10 до 13 октомври на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия, причинили преки материални щети.

Симфоничният оркестър – Сливен открива своя 93-ти творчески сезон 2025/2026 с тържествен концерт на 15 октомври (сряда) от 18:30 ч. в зала „Сливен“.

Психологическо студио „KatrInside“ вчера посрещна първите си гости по повод своя рожден ден.

На 18 октомври 2025 г. (събота) от 10:00 до 14:00 ч. на площад „Хаджи Димитър“ в Сливен ще се проведе кампанията “Капачки за бъдеще”.

На 14 октомври (вторник) от 9:00 ч. в храм „Св. преп. Петка-Параскева“ в град Сливен ще се отслужи Архиерейска света литургия, оглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

От началото на месец октомври до средата на ноември 2025 г. на територията на област Сливен се провеждат скринингови прегледи за белодробни заболявания, сърдечно-съдови заболявания и диабет тип 2.