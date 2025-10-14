Побратимените градове Сливен и Гера с общ концерт за Димитровден

14.10.2025 08:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен | Сливен

Побратимените на Сливен градове ще окажат чест на Града под Сините камъни по повод Димитровден. Музикантите от проекта на маестро Георги Калайджиев „Музиката вместо улицата“ ще изнесат общ концерт с ученици от музикалното училище в немския град Гера, който е побратимен на Сливен.

Празничният спектакъл ще се състои на 25 октомври от 18 часа в зала „Сливен“. Диригент ще бъде самият маестро Калайджиев. Солист на пиано ще бъде Венета Нейнска. Публиката ще чуе произведения на Шостакович, Хайдн, Чайковски и други. Входът е свободен.

Музикантите от проекта вече са участвали с концерти в Гера. Партньорството между Сливен и Гера датира от 1965 г. На 15 юни 1997 г. е подписан и нов Договор за сътрудничество. Водещи в икономиката му са текстилната индустрия, машиностроенето и електрониката.