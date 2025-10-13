Определени са ваканциите и неучебните дни за учебната 2025/2026 година

13.10.2025 14:24 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" | Сливен | преди около 1 час | 52

Със Заповед № РД09-2069/26.08.2025 г. на министъра на образованието и наука за всички ученици от училищата на територията на страната:

Начало и край на ваканциите (с включени празнични и почивни дни) с изключение на лятната:

31.10.2025 г. – 03.11.2025 г. вкл. есенна

24.12.2025 г. – 04.01.2026 г. вкл. коледна

31.01.2026 г. – 02.02.2026 г. вкл. междусрочна

04.04.2026 г. – 13.04.2026 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

08.04.2026 г. – 13.04.2026 г. вкл. пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок:

03.02.2026 г. – I – XII клас

Неучебни дни:

02.03.2026 г. неучебен ден

20.05.2026 г. задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература

22.05.2026 г. втори задължителен държавен зрелостен изпит и задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

17.06.2026 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на X клас

19.06.2026 г. изпит по математика с интегриране на други учебни предмети от националното външно оценяване в края на VII и на X клас

Край на втория учебен срок:

15.05.2026 г. ХІІ клас

29.05.2026 г. І – III клас

12.06.2026 г. IV – VІ клас

30.06.2026 г. V – VІ клас (за паралелки в спортни училища)

30.06.2026 г. VII – ХІ клас (в периода 01.07.2026 г. – 31.08.2026 г. + 2 седмици за производствена практика за учениците в паралелки с професионална подготовка в Х и XI клас и + 4 седмици за практическо обучение в реална работна среда за учениците в дуална система на обучение в XI клас)