Определени са ваканциите и неучебните дни за учебната 2025/2026 година

Със Заповед № РД09-2069/26.08.2025 г. на министъра на образованието и наука за всички ученици от училищата на територията на страната:
Начало и край на ваканциите (с включени празнични и почивни дни) с изключение на лятната:
31.10.2025 г. – 03.11.2025 г. вкл. есенна
24.12.2025 г. – 04.01.2026 г. вкл. коледна
31.01.2026 г. – 02.02.2026 г. вкл. междусрочна
04.04.2026 г. – 13.04.2026 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
08.04.2026 г. – 13.04.2026 г. вкл. пролетна за XII клас
Начало на втория учебен срок:
03.02.2026 г. – I – XII клас
Неучебни дни:
02.03.2026 г. неучебен ден
20.05.2026 г. задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература
22.05.2026 г. втори задължителен държавен зрелостен изпит и задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
17.06.2026 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на X клас
19.06.2026 г. изпит по математика с интегриране на други учебни предмети от националното външно оценяване в края на VII и на X клас
Край на втория учебен срок:
15.05.2026 г. ХІІ клас
29.05.2026 г. І – III клас
12.06.2026 г. IV – VІ клас
30.06.2026 г. V – VІ клас (за паралелки в спортни училища)
30.06.2026 г. VII – ХІ клас (в периода 01.07.2026 г. – 31.08.2026 г. + 2 седмици за производствена практика за учениците в паралелки с професионална подготовка в Х и XI клас и + 4 седмици за практическо обучение в реална работна среда за учениците в дуална система на обучение в XI клас)