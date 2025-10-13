Приключи детският шахматен турнир „Димитър Карапчански“ в Сливен

13.10.2025 15:13 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен | Сливен

Градът под Сините камъни бе домакин на превърналия се в традиция шахматен турнир, посветен на най-изтъкнатия треньор и шахматист от Сливен - Димитър Карапчански. Надпреварата се организира от ШК „Сините камъни“ и се проведе в дните от 10 до 12 октомври.

В състезанието взеха участие над 50 деца от цялата страна, сред които редица държавни и европейски медалисти. След оспорваната 7-кръгова борба класирането е следното:

Генерално класиране

1. кмс Александра Пехливанова – ШК „Пловдив“;

2. Стоян Илиев – ШК „Варна“;

3. Александър Атанасов – ШК „Тунджа“ – Ямбол;

4. Георги Коев – ШК „Пловдив“;

Момичета

1. Василена Очкова – ШК „Сините камъни“ - Сливен;

2. кмс Ния Малчева – ШК „Сините камъни“ - Сливен;

3. Светлана Русева – ШК „Бургас 64“;

4. Мария Очкова - ШК „Сините камъни“ - Сливен;

Категория до 8 години

1. Иван Дойков – ШК „Марица-Изток“ - Раднево;

2. Константин Господинов – ШК „Тунджа“;

3. Боян Христов – ШК „Интелект“ - Сливен;

Категория до 10 години

1. Даниел Тодоров – ШК „Асеневци“ – Велико Търново;

2. Даниел Токмачов – САЩ;

3. Цветан Данев – ШК „Дунав“ - Русе;

Категория до 12 години

1. Никола Малчев – ШК „Сините камъни“ - Сливен;

2. Мартин Бакалски – ШК „Сините камъни“;

3. Даниелс Крастинш – ШК „Мехомия“ – Разлог

Победителите в категориите получиха специален трофей, медал и ваучер на водещата световна шахматна обучителна платформа MODERN CHESS, а тези от генералните класирания - и парични премии. За всички призьори домакините подготвиха медали и предметни награди.