Приключи детският шахматен турнир „Димитър Карапчански“ в Сливен

Градът под Сините камъни бе домакин на превърналия се в традиция шахматен турнир, посветен на най-изтъкнатия треньор и шахматист от Сливен - Димитър Карапчански. Надпреварата се организира от ШК „Сините камъни“ и се проведе в дните от 10 до 12 октомври.
В състезанието взеха участие над 50 деца от цялата страна, сред които редица държавни и европейски медалисти. След оспорваната 7-кръгова борба класирането е следното:
Генерално класиране
1. кмс Александра Пехливанова – ШК „Пловдив“;
2. Стоян Илиев – ШК „Варна“;
3. Александър Атанасов – ШК „Тунджа“ – Ямбол;
4. Георги Коев – ШК „Пловдив“;
Момичета
1. Василена Очкова – ШК „Сините камъни“ - Сливен;
2. кмс Ния Малчева – ШК „Сините камъни“ - Сливен;
3. Светлана Русева – ШК „Бургас 64“;
4. Мария Очкова - ШК „Сините камъни“ - Сливен;
Категория до 8 години
1. Иван Дойков – ШК „Марица-Изток“ - Раднево;
2. Константин Господинов – ШК „Тунджа“;
3. Боян Христов – ШК „Интелект“ - Сливен;
Категория до 10 години
1. Даниел Тодоров – ШК „Асеневци“ – Велико Търново;
2. Даниел Токмачов – САЩ;
3. Цветан Данев – ШК „Дунав“ - Русе;
Категория до 12 години
1. Никола Малчев – ШК „Сините камъни“ - Сливен;
2. Мартин Бакалски – ШК „Сините камъни“;
3. Даниелс Крастинш – ШК „Мехомия“ – Разлог
Победителите в категориите получиха специален трофей, медал и ваучер на водещата световна шахматна обучителна платформа MODERN CHESS, а тези от генералните класирания - и парични премии. За всички призьори домакините подготвиха медали и предметни награди.