Съветът за развитие на гражданското общество проведе редовно заседание

13.10.2025 16:30 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 43 минути | 53

Съветът за развитие на гражданското общество (СРГО) проведе редовно заседание в сградата на Министерския съвет под председателството на вицепремиера Атанас Зафиров. В рамките на заседанието бяха приети решения, насочени към конкретни стъпки за укрепване на партньорството между държавата и гражданските организации. СРГО одобри окончателния състав на Работната група, която ще изготви Стратегията за развитието на гражданските организации в Република България. За председател бе избран Мирослав Цеков, председател на Форум „Гражданско участие“. Беше създадена и Работна група за определяне на приоритетите за финансиране, изготвяне на правила и процедури за разпределение на средствата за насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване в общественополезна дейност. В контекста на текущите обществени дебати членовете на Съвета обсъдиха и законопроекта за промени в Наказателния кодекс, предвиждащи криминализиране на разпространението на информация за личния живот. Съветът прие отрицателно становище по предложените текстове, подчертавайки необходимостта от баланс между правото на информация и защитата на личното пространство, както и от запазване на свободата на изразяване и журналистическите разследвания като основа на демократичното общество. Вицепремиерът Зафиров отбеляза, че подобни теми са част от активния обществен дебат и че Съветът има важна роля да бъде платформа за диалог и консенсус между институциите и гражданския сектор. Оттеглянето на законопроекта от вносителите предполага, че обществената дискусия може да продължи в по-широк и балансиран формат.