До януари 2026 г. НСИ ще проведе изследването „Европейско здравно интервю 2025"

13.10.2025 17:17 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 54

През периода октомври 2025 г. - януари 2026 г. НСИ ще проведе изследването „Европейско здравно интервю 2025". Това съобщават от отдел „Статистически изследвания – Сливен".

