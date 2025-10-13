До януари 2026 г. НСИ ще проведе изследването „Европейско здравно интервю 2025"

През периода октомври 2025 г. - януари 2026 г. НСИ ще проведе изследването „Европейско здравно интервю 2025". Това съобщават от отдел „Статистически изследвания – Сливен".
Подробности можете да намерите в прикачения файл.
, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)
