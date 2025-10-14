Езикът е култура, памет и бъдеще – нека ги споделяме.

14.10.2025 08:41 , Николай Димитров (ГПЗЕ )

Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" | България | преди 17 минути | 3

С подкрепата на доброволеца Леандер Крист от международната програма „Култура без граници“, учениците от 8 клас отбелязаха Денят на европейските езици и Денят на ФР Германия. Осмокласниците създадоха красиви картички с вдъхновяващи мисли за ученето на чужди езици . Докато доброволецът от Берлин им разказа историята за обединението на ФР Германия, осмокласниците си изработиха немския флаг – символ на единство, култура и приятелство. Всички работиха в дух на творчество, ентусиазъм и уважение към многообразието на европейските култури. Да говориш чужди езици означава да имаш повече от един свят в сърцето си.