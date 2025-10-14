С гордост обявяваме, че 14 ученици от 10-ти и 7 ученици от 11-ти клас успешно положиха изпит и получиха немски дипломи за владеене на езика – ниво B1.
Тържественото връчване на дипломите се състоя в училището, като отличилите се ученици получиха своите сертификати лично от г-н Рони Йоренд, координатор по немски език.
Тези дипломи са резултат от постоянство и неуморни усилия. Всеки от учениците доказа, че с упоритост, мотивация и желание за развитие може да постигне високи резултати и да преодолее всяко предизвикателство.
Постижението им е не само признание за отличното им владеене на немски език, но и вдъхновение за техните съученици. То показва, че с много труд и желание се постига всичко.
Поздравяваме всички ученици за успеха им и им пожелаваме още много бъдещи постижения!