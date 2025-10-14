Сливен. Новини от източника. Последни новини

НП "БЪЛГАРИЯ - ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ"

, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"

ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ

От 01.10.2025 г. до 03.10.2025 година, 100 ученици от 12 клас участваха в екскурзия по одобрена НП ,,България - Образователни маршрути" / Модул 1 „Образователни маршрути за училищата и центровете за специална образователна подкрепа в страната“/ 2024/2025 г. и посетиха исторически обекти в район Благоевград, където научиха интересни факти за историята на България.

В първият ден от екскурзията учениците направиха разходка с Родопска теснолинейка (Септември-Добринище), разгледаха също и Посетителски център на национален парк Рила и Църква „Св.Троица“. Вторият ден беше за разходка в Рупите - посещение на Комплекс "Ванга", разглеждане на едни от забележителностите в Мелник – Кордопулова къща и Мелнишки скални пирамиди. Трети ден - Посещение на Рилския манастир.

Удоволствието от вълшебното пътуване зареди учениците с много емоции и обогати техните знания. Чрез реализиране на тази дейност се осъществи достъп на учениците до образование и обучение в музейна среда. То подпомогна за:

• Затвърждаване и надграждане на знанията и уменията, придобити в училище.

• Придобиване на знания чрез преживяване извън училището, в реална среда.

• Повишаване мотивацията за учене, равен достъп до качествено образование.

• Часовете извън класната стая са запомнящи за учениците, а в същото време дават представа за действителните обекти и обогатяват компетентностите и общата им култура.

Положителните резултати мотивират педагогическия екип на училището отново да кандидатства за участие в НП „България – образователни маршрути“ и през следващата учебна година.

