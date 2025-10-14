Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 14.10.2025 г.

14.10.2025 10:03 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 24 минути | 29

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 13.10.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 14.10.2025 Г.

Котел: Служители на група „Криминална полиция“ към РУ-Котел са установили притежание на забранени вещества. На 13 октомври при ежедневния контрол по линия „Наркотици“ е извършена проверка на 24-годишен мъж от град Котел. В него са намерени и иззети опаковки, съдържащи вещество, което е реагирало положително при теста за наркотични вещества. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Сливен: На 13 октомври служители на РУ-Сливен са задържали мъж на 27 години, който е нарушил заповед на Районен съд-Сливен за защита от домашно насилие. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия, причинили преки материални щети.