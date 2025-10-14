С много енергия, усмивки и истински спортен дух премина тазгодишният Открит турнир по тенис на маса, който събра участници от различни възрасти и доказа, че любовта към спорта обединява поколенията.
След оспорвани двубои и впечатляваща игра, крайното класиране изглежда така:
Категория „Ученици“:
Иван Димитров
Красимир Златков
Галин Домусчиев
Никола Джиновски
Категория „Възрастни“:
Христо Азманов
Христеан Митов
Румен Иванов
Георги Станчев
Специални поздравления заслужи Тинка Ракаджиева – единствената дама в турнира, която впечатли с отлични умения, воля за победа и спортменски дух!
Организаторите благодарят на всички участници и зрители за активното участие и положителното настроение, което превърна събитието в истински празник на спорта.
До следващото издание на турнира – с още повече ентусиазъм и нови спортни победи!