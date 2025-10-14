14.10.2025 10:12 , Людмила Калъпчиева

С много енергия, усмивки и истински спортен дух премина тазгодишният Открит турнир по тенис на маса, който събра участници от различни възрасти и доказа, че любовта към спорта обединява поколенията.

След оспорвани двубои и впечатляваща игра, крайното класиране изглежда така:

Категория „Ученици“:

Иван Димитров

Красимир Златков

Галин Домусчиев

Никола Джиновски

Категория „Възрастни“:

Христо Азманов

Христеан Митов

Румен Иванов

Георги Станчев

Специални поздравления заслужи Тинка Ракаджиева – единствената дама в турнира, която впечатли с отлични умения, воля за победа и спортменски дух!

Организаторите благодарят на всички участници и зрители за активното участие и положителното настроение, което превърна събитието в истински празник на спорта.

До следващото издание на турнира – с още повече ентусиазъм и нови спортни победи!