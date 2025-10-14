Днес почитаме света Параскева. Честит празник!

14.10.2025 11:02 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 44

Граждани и гости на Сливен днес изпълниха храм „Преп. Петка – Параскева Търновска“ в Сливен. Поводът бе Петковден и храмовият празник на светата обител, където бе почетена паметта на светицата. Празничната света литургия отслужи сливенският митрополит Арсений в съслужение със свещеници от Сливенска епархия.

Сред присъстващите в църквата бяха още председателят на Общински съвет - Сливен Димитър Митев, заместник-кметовете Пепа Чиликова и Стоян Марков.

Света Петка се смята за закрилник на дома и семейството. На официалната си фейсбук страница днес кметът Стефан Радев честити празничния ден на имениците и на всички, които почитат паметта на светицата. „Нека вярата в доброто и надеждата винаги да ни съпътстват! Нека света Петка да закриля домовете и семействата ни и да дари с благодат всеки дом!“.

На днешния християнски празник, точно преди две години - през 2023 г., храм „Преп. Петка – Параскева Търновска“ официално отвори врати. Градежът на храма започва през 2008 г. Той е с разгърната застроена площ от 807 кв.м и 19 м височина до купола с голяма камбанария. Проектът е изработен от доц. д-р арх. Минчо Ненчев, преподавател в архитектурен факултет, катедра „Градоустройство“ в УАСГ - София. Община Сливен отпусна над 300 хил. лв. за облагородяване на пространството около новия храм. Дейностите включваха полагане на пътна настилка около църквата, автоматична поливна система, озеленяване и осветление. Бяха обособени паркоместа и рампи за достъп на хора с ограничени двигателни възможности, както и монтаж на камери за видеонаблюдение.