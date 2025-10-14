Световен ден за психично здраве-10.10

14.10.2025 11:38 , Превантивно-информационен център - Община Сливен (ОбСНВ, ПИЦ - Сливен)

Излъчване: ОбСНВ, ПИЦ-Сливен | България

По повод Световен ден за психично здраве, който отбелязваме на 10 октомври, ПИЦ-Сливен посети СУ „Христо Ботев“ гр.Нова Загора и СПГСГ"Арх. Георги Козаров". Инициативата премина под знака на доброто настроение, усмивките и позитивните послания.

Представителите на ПИЦ подготвиха за учениците интересна кръстословица с въпроси, свързани със здравето и психичното благополучие. Всеки участник получи книжка „10 съвета за психично здраве“, късметче със съвет, както и химикал и книгоразделител по темата. По повод кампанията беше обявен конкурс на тема: ‘’Как се грижа за психичното си здраве’’. Победител в конкурса е Виктор Величков от 8б клас СУ „Христо Ботев“ гр.Нова Загора. Ученикът получи поздравления и награди от екипа па ПИЦ.

Малките символи на подкрепа и внимание предизвикаха голям интерес и усмивки у учениците, които с желание се включиха в инициативата. Събитието напомни, че грижата за психичното здраве е също толкова важна, колкото и тази за физическото, а добрите думи, споделените усмивки и позитивната нагласа могат да направят деня на всеки по-лек и по-приятен.