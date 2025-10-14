14.10.2025 11:43 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

По повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора, Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен, в партньорство с дирекция „Бюро по труда”, гр. Сливен и фондация „Инициатива съпричастност”, ще проведе превантивни дейности, насочени към лица със специални потребности и лица в неравностойно положение на пазара на труда.

В рамките на инициативата ще се работи във фокус групи по превенция на всички форми на трафик на хора, като предвид актуалните тенденции при престъплението, ще се постави акцент върху рисковете от попадане в принудителна проституция и трудова експлоатация, както и върху новите фактори за въвличане в престъплението, улесненият от технологиите трафик на хора и рисковото поведение в интернет.

Трафикът на хора е престъпление, което грубо нарушава човешките права и поставя десетки деца, жени и мъже в зависимост, страх и жестока експлоатация. По официални данни между 50 и 100 български граждани годишно стават жертва на трафик на хора с цел сексуална експлоатация, принудителен труд, просия, джебчийство и други форми на експлоатация. Все повече чужди граждани търсят възможности за работа в страната и рискуват да попаднат в престъпни схеми.

По последни данни на Евростат през 2023 г. в Европейския съюз (ЕС) са регистрирани 10 793 жертви на трафик на хора, което представлява увеличение с 6,9% в сравнение с 2022 г.

През 2023 г. броят на заподозрените в трафик лица е 8 471 в сравнение с 8 064 през 2022 г., което показва увеличение с 5%. Броят на осъдените за трафик на хора в ЕС се е увеличил с 10,1% - от 2 097 през 2022 г. на 2 309 през 2023 г.

Сред регистрираните жертви, за чиято форма на експлоатация е съобщено, сексуалната експлоатация е преобладаващата форма на експлоатация през 2023 г. - 43,8%. Наблюдава се забележимо увеличение на броя на регистрираните жертви на трафик с цел принудителен труд. Между 2008 г. и 2018 г. делът на жертвите, трафикирани с цел принудителен труд и услуги, е между 14% и 21%, а от 2019 г. нататък делът е между 28% и 41%.