Сливен, кратки вечерни новини, 14.10.2025 г., вторник

14.10.2025

Сливен

По повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора, Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) – Сливен организира съвместно с дирекция „Бюро по труда“ и фондация „Инициатива съпричастност“ поредица от превантивни дейности.

Днес православните християни отбелязват Петковден и отдават почит на света Параскева - по този повод храмът „Преп. Петка – Параскева Търновска“ в Сливен се изпълни с миряни и гости на града, дошли да почетат светицата и да споделят духовния празник.

На официалната си страница във „Фейсбук“ кметът на Сливен Стефан Радев поздрави всички именници и вярващи по повод Петковден.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия, причинили преки материални щети.

По случай Димитровден побратимените градове Сливен и Гера ще отбележат празника с тържествен концерт на 25 октомври от 18:00 часа в зала „Сливен“.

През периода октомври 2025 г. - януари 2026 г. НСИ ще проведе в Сливен и областта изследването „Европейско здравно интервю 2025".

Сливен отново беше домакин на традиционния детски шахматен турнир, посветен на бележития треньор и шахматист Димитър Карапчански.