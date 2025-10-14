В Сливен започна Международният фестивал „Магията на вятъра“

14.10.2025 12:50 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 45 минути | 48

Държавният куклен театър за пореден път подготви богата програма от представления, които включи в тазгодишния Международен фестивал на изкуствата „Магията на вятъра“. Седмото издание на проявата бе официално открито днес във фоайето на театъра. В присъствието на официални гости, партньори и участници директорът на театъра Ефимия Павлова подчерта, че тя и екипът й през годините винаги са били водени от стремежа да надграждат фестивала. В тазгодишната програма, по думите й, представленията са подбрани прецизно и са най-добрите и достойни за публиката през настоящия сезон.

„Нашият фестивал, който се провежда под патронажа на кмета Стефан Радев, не би могъл да се случи без финансовата подкрепа на Министерството на културата и на Община Сливен. Искам да благодаря и на нашите партньори – Народно читалище „Зора - 1860“ и Националната художествена гимназия за съдействието! Благодаря на всички наши колеги от театъра!“, посочи още Павлова.

Гост на откриването бе заместник-кметът Пепа Чиликова, която открои фестивала като дългоочаквано културно събитие за Сливен – част от празничната програма за Димитровден. С най-добри пожелания към организаторите и участниците, тя връчи поздравителен адрес от името на кмета Стефан Радев.

„За пореден път програмата на фестивала дава заявка за богато творчество, вдъхновение и красота на сцената. На всички участници и на многоуважаемата публика пожелавам незабравими моменти, които дълго ще се помнят. Нека изкуството обедини хората и създаде магически спомени, които ще ни напомнят за силата на културата и нейната креативност!“, пише в поздравлението от кмета.

Откриването уважи и председателят на постоянната комисия по образованието към Общински съвет - Сливен Лидия Димитрова.

Сценичната фиеста се провежда на две години. В нея могат да участват професионални, общински и частни професионални формации от областта на изкуствата, както и студенти от различните академии по изкуствата, чиито произведения могат да бъдат представени в класически и нестандартни пространства.

Тазгодишното издание продължава до 17 октомври. В него гостуват театрални формации от страната и чужбина. Освен спектакли, в програмата са включени работилници, огнено шоу, арт инсталации и срещи с театралните екипи.

„Магията на вятъра” се организира от Държавен куклен театър – Сливен, СНЦ „Магията на вятъра“, Община Сливен и Министерството на културата.

Повече детайли относно спектаклите, включени в тридневната програма, се съдържат на посочения линк: https://puppets-sliven.eu/vii-%d0%bc%d1%84%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8f%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd-14-17-%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b2/