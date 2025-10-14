Празника на преп. Петка в гр. Сливен

14.10.2025 14:35 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 5 часа | 51

На 14 октомври, когато Православната църква почита паметта на преподобна Петка – Параскева Търновска, в посветения ѝ храм в гр. Сливен бе отслужена празнична Архиерейска св. Литургия.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с иконом Йоан Петров, председател на храма и архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, иконом Панайот Сотиров, духовен надзорник, протойерей Тихомир Павлов, архидякон Вартоломей, архидякон Поликарп и дякон Владимир Рогачев.

Празничното богослужение бе украсено от благолепното пеене на иконом Атанас Чулаков, духовен надзорник, г-н Иван Млечков, секретар на Сливенска митрополия, г-н Александър Учиков, както и деца от неделното училище от енорията.

На светата Литургия присъстваха множество миряни и официални гости, сред които председателят на Общинския съвет Димитър Митев, заместник-кметовете Стоян Марков и Пепа Чиликова, както и сестри от манастира „Рождество Богородично“ в с. Кабиле.

В края на богослужението Негово Високопреосвещенство митрополит Арсений отправи архипастирско слово, в което насърчи вярващите да следват примера на св. Петка – в постоянната си вяра, молитвеност и милосърдие. Владиката припомни моменти от живота на светицата и призова присъстващите да укрепват духовно чрез участие в църковния живот и дела на любов.

Празникът завърши с многолетствие.

Снимки от св. Литургия