14.10.2025 16:24 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 21 минути | 1

Продължава изграждането на инфраструктурата на индустриална зона в Сливен. Това обяви кметът Стефан Радев, който беше една от водещите фигури в дискусионния панел „Местни икономики, национална свързаност и глобално преподреждане“ в рамките на Годишната среща на местните власти. По думите му до края на тази година или в началото на следващата проектът ще е готов.

„Нашата цел е теренът да е готов да приема инвеститори, защото това спестява време. За местната власт са от изключително значение компаниите, които вече развиват своята дейност и имат нужда от някаква подкрепа, за да продължат да развиват бизнеса си“, каза кметът.

Той коментира и свързаността между Сливен и Ямбол, като за пореден път подчерта, че за целта е необходимо изграждане на четирилентов път.

„На практика те са една икономическа зона и това ще даде тласък на развитието им. За четирилентовия път се говори от години, но е нужно държавата да инвестира в изпълнението на проекта. Настоящата свързаност с Ямбол по-скоро разделя двата града, вместо да им позволява сериозно партньорство“, посочи Радев.

В панела, в който той беше модератор, бяха обсъдени възможностите за инвестиции за изграждане и модернизация на индустриални зони, както и новата индустриална политика на България в контекста на реформиращата се конкурентоспособност на ЕС.

Стефан Радев участва в тридневната Годишна среща на местните власти в Албена, организирана от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Снимки: НСОРБ