В рамките инициативата в Дните на Еразъм+ в ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен, г-жа Татяна Николова – педагогически съветник на училището проведе беседа на тема: „Какво означава да си толерантен?“, с участието на учениците от 5. „б” клас.

В хода на часа учениците споделиха свои мисли и примери за уважение, разбиране и приемане на различията между хората. Чрез дискусия и игрови ситуации те осъзнаха, че толерантността не означава просто да търпим другите, а да ги разбираме и ценим такива, каквито са.

Г-жа Николова насочи вниманието към значението на добротата, съпричастието и уважението в училище и извън него. Учениците активно участваха в обсъждането и предложиха свои идеи за това как могат да направят училището по-добро и по-дружелюбно място за всички.

Събитието е част от дейностите по проект на ОУ „Елисавета Багряна“, насочен към насърчаване на толерантността, приобщаването и гражданското образование, реализиран по програмата Еразъм+.

Беседата завърши с общо послание: „Толерантността започва от нас самите – с уважение, разбиране и добро сърце.“