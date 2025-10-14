Ден на културното разнообразие в ОУ „Елисавета Багряна“ – „Различни, но равни“

14.10.2025 17:53 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

На 14 октомври в ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен, бе отбелязан „ Денят на културното разнообразие” под мотото: „Различни, но равни”, като част от инициативите в рамките на Дните на Еразъм+ .

Празничният ден започна с изложба на снимки и постери: „Нашето участие в Еразъм+“, представяща моменти от дейностите и международните партньорства на училището. Ученици и учители с гордост показаха постиженията си и обмена на добри практики със свои връстници от други европейски страни.

По-късно се проведе кулинарна изложба, подготвена от учениците на 2. „д“ клас. Масите се превърнаха в пъстра палитра от вкусове – български, италиански, испански и гръцки специалитети, символизиращи богатството на културите в обединена Европа.

Кулминацията на деня бе в 13:00 часа –дискусия на тема: „Какво означава да си толерантен?“, проведена в 5. „б“ клас под ръководството на педагогическия съветник г-жа Татяна Николова. Учениците активно обсъждаха смисъла на толерантността, уважението и приемането на различията между хората.

Денят премина в дух на уважение, споделяне и съпричастност – доказателство, че в ОУ „Елисавета Багряна“ културното разнообразие е сила, която ни обединява.