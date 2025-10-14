14.10.2025 18:09 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Учениците от III „в” клас при ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен, се включиха активно в инициативата „Аз обичам България“, организирана съвместно с Младежки дом – Сливен по повод дните на Еразъм +. Събитието премина под знака на любовта към родината, националните символи и българските традиции.

В рамките на инициативата децата участваха в занимателна викторина, в която показаха знания за историята, природата и културата на България.

Инициативата завърши с общо послание: „Да познаваме, обичаме и пазим България – нашия дом, част от голямото европейско семейство!“

Събитието е част от поредицата дейности по проект на ОУ „Елисавета Багряна“ за насърчаване на толерантност, приобщаване и гражданска активност сред учениците в духа на програмата Еразъм+.